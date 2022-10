"O Brest decidiu demitir Michel Der Zakarian, do cargo de técnico da equipa profissional, bem como os seus adjuntos Franck Rizzetto, David Bechkoura e Alexandre Garcia", informou o clube bretão, adiantando que irá apresentar um novo treinador na sexta-feira.

Der Zakarian, de 59 anos, é o segundo treinador da Liga francesa a ser demitido esta época, dois dias depois do holandês Peter Bosz ter sido substituído no cargo de treinador do Lyon pelo antigo internacional francês e campeão do mundo Laurent Blanc.

Chegado no verão de 2021 com um contrato de três épocas, 'Der Zak' teve um mês de agosto promissor, mas seguiram-se más exibições e resultados negativos, que culminaram com a derrota frente ao Lorient, a sexta em 10 jogos, somando apenas uma vitória e três empates que deixam a equipa em último lugar, com seis pontos.

No Brest alinha o argelino Islam Slimani, ex-jogador do Sporting, que se transferiu esta época para a equipa bretã depois de ter sido afastado dos treinos na época passada por Rúben Amorim, por alegadas divergências entre ambos.

JEC // NFO

Lusa/fim