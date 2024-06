A formação 'canarinha' adiantou-se no marcador, aos 17 minutos, pelo 'merengue' Rodrygo, que apontou o seu sexto tento, em 26 internacionalizações pelo Brasil.

O conjunto de Gregg Berhalter, que teve a primeira grande ocasião do jogo, logo aos cinco minutos, num 'tiro' de Musah à barra, não demorou a empatar, conseguindo-o aos 26, num livre direto quase em 'cima' da área de Christian Pulisic.

Até ao final da primeira parte, escassearam as oportunidades, mas, na segunda, as duas equipas poderiam ter chegado, pelo menos, ao segundo tento, de novo por Rodrygo, aos 55 e 75 minutos, e Pulisic, isolado perante Alisson, aos 68.

Na formação 'canarinha', o portista Wendell jogou os 90 minutos, enquanto os seus companheiros de equipa Pepê e Evanilson não foram utilizados por Dorival Júnior.

O Brasil vai disputar o Grupo B da Copa América, juntamente com Colômbia, Paraguai e Costa Rica, enquanto os Estados Unidos integram o Grupo C, com Uruguai, Bolívia e Panamá.

A edição 2024 da Copa América realiza-se nos Estados Unidos, de 20 de junho a 14 de julho.

