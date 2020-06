Depois de quase três meses de pausa, devido à pandemia da covid-19, o Sporting de Braga, quarto classificado com 47 pontos, somou um empate e duas derrotas, enquanto o Vitória de Guimarães, sétimo com 40, não passou da igualdade nos três encontros disputados.

Os bracarenses necessitam de vencer para pressionar o Sporting, que soma 49 pontos, na luta pelo terceiro posto, enquanto os vimaranenses precisam de um triunfo para ainda ter alguma esperança de poder alcançar os lugares de acesso às competições europeias da próxima época.

O encontro, o único do dia, está agendado 21:00.

Na terça-feira, o FC Porto destacou-se na liderança com 67 pontos, ao receber e vencer o Boavista por 4-0, aproveitando da melhor maneira o escorregão do Benfica, que perdeu na receção ao Santa Clara por 4-3.

A jornada arrancou no domingo, em Barcelos, com o triunfo do Gil Vicente sobre o Desportivo das Aves, por 3-0, e encerra na sexta-feira, com a deslocação do Sporting à Cidade do Futebol, em Oeiras, para defrontar o Belenenses SAD.

Programa e resultados da 28.ª jornada:

- Domingo, 21 jun:

Gil Vicente -- Desportivo das Aves, 3-0

- Segunda-feira, 22 jun:

Portimonense -- Marítimo, 3-2

- Terça-feira, 23 jun:

Vitória de Setúbal -- Rio Ave, 1-2

Benfica -- Santa Clara, 3-4

FC Porto -- Boavista, 4-0

- Quarta-feira, 24 jun:

Tondela -- Paços de Ferreira, 1-3

Moreirense -- Famalicão, 1-1

- Quinta-feira, 25 jun:

Sporting de Braga -- Vitória de Guimarães, 21:00

- Sexta-feira, 26 jun:

Belenenses SAD -- Sporting, 19:15 (Cidade do Futebol)

LG // VR

Lusa/fim