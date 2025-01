No último jogo dos 'oitavos', André Horta, aos 22 minutos, e Ricardo Horta, aos 44, marcaram os tentos dos 'arsenalistas', vencedores da prova em 1965/66, 2015/16 e 2020/21, enquanto Afonso Silva faturou para os forasteiros, aos 84.

Entre 04 a 06 de fevereiro, o Sporting de Braga vai visitar o Benfica, com o vencedor a encontrar nas meias-finais, a duas mãos, o Elvas ou o Tirsense, outras duas equipas do quarto escalão do futebol português.

