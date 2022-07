O regresso do boxe ao Parque Mayer, palco de imensos combates nas décadas de 1940 e 1950 e também na de 1970, vai ocorrer com seis combates, cinco em boxe olímpico e uma luta profissional, a partir das 18:30, com entrada gratuita.

Miguel Amaral, do Vitoria-Nobre Arte, e Ricardo Costa, do Águias da Musgueira, vão protagonizar a luta profissional, enquanto os restantes vão opor pugilistas da Associação Paulo Seco, da Académica e do Sporting.

A Junta de Freguesia de Santo António e o pugilista português Pedro Matos são os organizadores do evento, que vai ainda homenagear os antigos atletas que combateram neste palco da capital portuguesa.

O Parque Mayer acolheu vários combates de boxe nos anos 1940 e 1950, tendo voltado a receber combates no início da década de 1980, depois de uma interrupção até ao 25 de Abril de 1974.

