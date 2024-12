Mesmo sem Paolo Banchero, Franz e Moritz Wagner, os Magic superaram os Celtics, mesmo depois de terem chegado ao intervalo a perder por 15 pontos (58-43), com o alemão Tristan da Silva a assinar 18 pontos.

Nos Celtics, que não contaram com Jayson Tatum, destacou-se Jaylen Brown, com 35 pontos, nove ressaltos e quatro assistências, enquanto Kristaps Porzingis e Derrick White assinaram 17 pontos cada, mais um do que Jrue Holiday.

Os Celtics, que contam 22 vitórias e sete derrotas, seguem no segundo lugar do Este, atrás dos Cleveland Cavaliers (26-4), e voltam a jogar hoje, na receção aos Philadelphia 76ers (12.ºs, com 10-17), enquanto os Magic ocupam o quarto posto da mesma conferência (19-12).

Os 'Cavs' somaram a quinta vitória seguida ao vencerem em casa aos Utah Jazz, por 124-113, numa segunda-feira em que também os Oklahoma City Thunder se impuseram aos Washington Wizards, por 123-105, e os Milwaukee Bucks, mesmo desfalcados de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, aos Chicago Bulls, por 112-91.

A ronda de 14 jogos terminou em Los Angeles, onde os Lakers perderam frente aos Detroit Pistons, por 117-114, apesar do 120.º 'triplo-duplo' na carreira de LeBron James, o sétimo da temporada (28 pontos, 11 ressaltos e outras tantas assistências).

Os 'Sixers' venceram os San Antonio Spurs, por 111-106, apesar da expulsão de Joel Embiid, por dupla falta técnica, após protestar agressivamente com a árbitra Jenna Schroeder, contestando uma falta ofensiva sobre o francês Victor Wembanyama, no segundo período do jogo.

