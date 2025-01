"O Borussia Dortmund e Nuri Sahin vão seguir, com efeito imediato, caminhos separados. O Borussia Dortmund despediu o seu treinador após a dececionante derrota por 1-2 na Liga dos Campeões, no terreno do Bolonha, na terça-feira à noite", lê-se num comunicado dos germânicos.

O diretor desportivo do clube de Dortmund, Lars Ricken, agradeceu o trabalho do antigo internacional turco, mas salientou que já não existiam condições para continuar.

"Após quatro derrotas consecutivas, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos e atualmente no 10.º lugar da Bundesliga, lamentavelmente perdemos a fé de que ainda poderíamos alcançar os nossos objetivos desportivos. Esta decisão custa, mas era inevitável depois do encontro em Bolonha", disse.

Sahin, de 36 anos, chegou esta temporada ao comando técnico do Borussia Dortmund, no qual tinha sido adjunto na última temporada, depois de se ter estreado como treinador no Antalyaspor, clube turco no qual tinha terminado a carreira de jogador.

Neste momento, o Borussia Dortmund é 10.º na Liga alemã, já a 20 pontos do líder Bayern Munique, e ocupa o 13.º lugar da fase de liga da Liga dos Campeões, em lugar de apuramento para o play-off.

