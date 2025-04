"Se fizermos o nosso trabalho, se formos competentes nos nossos jogos, seremos campeões nacionais, que é o que desejamos muito. Se ganharmos os nossos jogos, dependemos apenas e só de nós e não precisamos de estar a olhar para os golos", ripostou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete, questionado sobre a possibilidade de o campeonato ser decidido pela melhor diferença de golos marcados e sofridos.

Nesse sentido, Borges procurou sempre manter o foco na visita ao Boavista, no domingo, na 31.ª jornada da I Liga, um adversário que "está em modo de sobrevivência" e que se vai "agarrar à vida, ao máximo, para conseguir tirar pontos" ao Sporting.

Por isso, a duas jornadas do decisivo dérbi com o Benfica, o treinador recusa fazer qualquer tipo de gestão relacionada com critérios disciplinares, nomeadamente com os defesas Diomande e Matheus Reis, que se encontram em risco de exclusão se virem cartão amarelo nalgum dos próximos encontros.

"O Diomande e o Matheus [Reis] não estão aleijados, não têm de fazer gestão nenhuma. Se tiverem de jogar, vão jogar, se não tiverem de jogar, não vão jogar. Tão simples quanto isso", atirou o técnico.

Já no capítulo físico, Borges confirmou que "Morita está [disponível] para jogo", mas não adiantou durante quantos minutos poderá utilizar o médio japonês, assim como Pedro Gonçalves, que voltou a ser titular na terça-feira, frente ao Rio Ave, pela primeira vez desde que contraiu uma lesão muscular em novembro.

Questionado sobre se o criativo já estará a 100% no encontro com o Benfica, dentro de duas semanas, Borges explicou que o jogador precisa de "ganhar alguma confiança", mas aproveitou para voltar o focar o discurso no encontro de domingo.

"Estou preocupado com o que o Pote [Pedro Gonçalves] me pode dar amanhã [domingo]. Independentemente de jogar de início, de não jogar, naquilo que ele pode ajudar a equipa, que é isso que nós queremos todos", apontou.

O Sporting visita o Boavista no domingo, em encontro da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, e arbitragem de Miguel Nogueira (AF Lisboa).

A equipa orientada por Rui Borges lidera o campeonato, com 72 pontos, os mesmos que o Benfica, que segue no segundo lugar e, no mesmo dia, às 18:00, recebe o AVS, no Estádio da Luz.

O Boavista, agora orientado por Stuart Baxter, ocupa a penúltima posição da tabela, com 21 pontos, os mesmos que o último classificado, o Farense, e a três do AVS, que ocupa o lugar de play-off de descida.

