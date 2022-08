Sem surpresas de última hora, as atrações para quase 1.500 espetadores 'axadrezados' prenderam-se com o guarda-redes César, os defesas Robson Reis e Vincent Sasso, os médios Bruno Lourenço e Masaki Watai e os dianteiros Róbert Bozeník e Salvador Agra.

O plantel acolheu ainda cinco jovens campeões nacionais da II Divisão de juniores, casos dos defesas Pedro Gomes e Júlio Dabo, dos centrocampistas Bernardo Silva e Joel Silva e do avançado Martim Tavares, enquanto o defesa Ricardo Mangas e o dianteiro Diego Llorente retornaram na sequência de empréstimos a Bordéus e El Ejido, respetivamente.

A formação treinada por Petit manteve 17 jogadores da campanha anterior, que terminou no 12.º lugar da I Liga, com 38 pontos, 10 acima da zona de despromoção direta, para garantir a 60.ª presença, e nona consecutiva, na elite do campeão nacional em 2000/01.

Entre as despedidas constaram o guarda-redes Alireza Beiranvand, os defesas Chidozie, Jackson Porozo e Tiago Ilori, os médios Francisco Pereira, Javi García e Tomás Reymão e os avançados Manuel Namora, Paul Ntep e Petar Musa, numa janela de transferências em que o Bordéus exerceu a cláusula de compra pelo dianteiro Alberth Elis, avaliada na ordem dos seis milhões de euros, proporcionando a maior venda da história do Boavista.

Armando Gonçalves Teixeira, mais conhecido no futebol por Petit, prolongou contrato até 2024 em fevereiro, dois meses após ter voltado ao clube que o lançou como jogador e técnico (2012-2015), e vai começar a nona temporada seguida nessas funções na I Liga.

A apresentação prossegue a partir das 20:00 com um encontro de preparação frente ao Bolívar, emblema que Erwin Sánchez, antigo médio internacional boliviano (1992-1997 e 1998-2004) e treinador (2003/04 e 2015-2016) do Boavista, representou como jogador.

Os 'axadrezados' já acumularam durante a pré-temporada vitórias sobre a formação de juniores (3-0 e 4-1) e perante os 'secundários' Nacional (1-0) e Trofense (2-1), empates diante dos sub-19 e do primodivisionário Marítimo (ambos 1-1) e derrotas com Arouca (0-2), da I Liga, Feirense e Leixões (ambos por 0-1), da II Liga, e Varzim (0-3), da Liga 3.

O Boavista, que hoje recebe pela segunda vez no Bessa o acionista maioritário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, vai estrear-se na edição 2022/23 do campeonato com uma deslocação ao Portimonense, no domingo, às 20:30, no Estádio Municipal de Portimão.

Plantel provisório do Boavista para 2022/23:

- Guarda-redes: César (ex-Bahia, Bra), João Gonçalves e Rafael Bracali.

- Defesas: Nathan, Pedro Malheiro, Pedro Gomes (ex-júnior), Reggie Cannon, Robson Reis (ex-Santos, Bra), Rodrigo Abascal, Vincent Sasso (ex-Servette, Sui), Filipe Ferreira, Júlio Dabo (ex-júnior), Ricardo Mangas (ex-Bordéus, Fra) e Yanis Hamache.

- Médios: Bernardo Silva (ex-júnior), Gaius Makouta, Ilija Vukotic, Joel Silva (ex-júnior), Miguel Reisinho, Sebastián Pérez, Bruno Lourenço (ex-Estoril Praia) e Masaki Watai (ex-Tokushima Vortis, Jap).

- Avançados: Diego Llorente (ex-El Ejido, Esp), Salvador Agra (ex-Tondela), Yusupha, Kenji Gorré, Luís Santos, Jeriel De Santis, Martim Tavares (ex-júnior), Róbert Bozeník (ex-Feyenoord, Hol) e Tiago Morais.

Treinador: Petit.

Saíram: Alireza Beiranvand (Persepolis, Ira), Chidozie (ex-Hajduk Split, Cro), Jackson Porozo (Troyes, Fra), Tiago Ilori (Sporting), Francisco Pereira (Estoril sub-23), Javi García (fim de carreira), Tomás Reymão (Albacete, Esp), Manuel Namora (Felgueiras 1932), Paul-Georges Ntep (fim de contrato) e Petar Musa (Benfica).

