O jogo no Estádio do Bessa, com início marcado para as 20:15, fecha o grupo C da competição, cujo vencedor garante um lugar na 'final four', a disputar entre 25 e 26 de janeiro, meias-finais, e 29, dia da final.

A equipa que vencer o grupo já sabe que vai defrontar o Benfica nas meias-finais da prova, que vão ter também o confronto entre o Sporting e Santa Clara.

Ao Boavista, que lidera o grupo com três pontos, basta um empate para garantir a primeira presença na fase final da Taça da Liga, enquanto o Sporting de Braga, com um ponto, precisa de vencer no Bessa para assegurar a vitória no grupo e consequente apuramento.

Esta época, os dois emblemas já se defrontaram na I Liga, com a equipa portuense a empatar 2-2 na visita a Braga, na oitava jornada, em 03 de outubro.

Na competição, que cumpre a sua 15.ª edição, o Benfica é recordista de títulos, com sete troféus, seguido do Sporting, com três conquistados nas últimas quatro épocas, e do Sporting de Braga com dois, o último em 2019/20.

Dos 'grandes', o FC Porto já foi quatro vezes finalista, mas nunca conquistou o troféu, e esta época falhou mesmo o apuramento para as meias-finais.

Jogos da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

- Terça-feira, 14 dez:

Grupo B: Penafiel (II) -- Sporting (I), 0-1

- Quarta-feira, 15 dez:

Grupo A: Benfica (I) -- Sporting da Covilhã (II), 3-0

Grupo D: FC Porto (I) -- Rio Ave (II), 1-0

- Quinta-feira, 16 dez:

Grupo C: Boavista (I) -- Sporting de Braga (I), 20:15

RPM // AJO

Lusa/fim