Com 29 pontos, mais um do que o Farense e três do que o lanterna-vermelha Nacional, que empataram nesta ronda, o Boavista pode ultrapassar o Rio Ave, que soma os mesmos 31 pontos do Famalicão, enquanto o Tondela, em 10.º, com 35 pontos, tem alguma margem de segurança.

O jogo revela-se decisivo para a equipa de Jesualdo Ferreira, uma vez que na terça-feira visita o invicto Sporting, que está dois pontos do seu 19.º título.

O Famalicão, que somou apenas um ponto nos dois últimos desafios, também precisa dos três pontos para respirar em terreno positivo, frente a um Santa Clara que ainda pensa na Europa.

Em caso de triunfo, o conjunto açoriano fica isolado no sétimo lugar, a apenas dois pontos do Vitória de Guimarães, que ocupa o sexto posto, o último de acesso às taças europeias, no caso à nova competição, a Liga Conferência Europa.

A ronda praticamente selou o 19.º título do Sporting, a dois pontos do objetivo depois de vencer 2-0 na visita ao Rio Ave e ver o FC Porto tropeçar na Luz (1-1), mantendo agora oito pontos de avanço para os 'dragões' e 12 para as 'águias'.

A festa pode acontecer na terça-feira quando o Sporting receber o Boavista ou mesmo na véspera, se o FC Porto não vencer em casa o Farense.

Programa da 31.ª jornada:

- Quarta-feira, 05 mai:

Marítimo -- Gil Vicente, 0-1.

Sporting de Braga -- Paços de Ferreira, 1-1.

Rio Ave -- Sporting, 0-2.

- Quinta-feira, 06 mai:

Moreirense -- Nacional, 2-2.

Belenenses SAD -- Portimonense, 1-0.

Benfica -- FC Porto, 1-1.

Farense -- Vitória de Guimarães, 2-2.

- Sexta-feira, 07 mai:

Famalicão -- Santa Clara, 19:00.

Boavista -- Tondela, 21:15.

RBA // PFO

Lusa/Fim