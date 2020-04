Boavista acorda pagamento diferido de salários a jogadores e técnicos

O Boavista acordou com futebolistas e treinadores o pagamento no prazo de seis meses dos salários de abril, maio e junho e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), que seguiu as negociações, "congratula-se" com o entendimento.