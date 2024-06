No FedEx Field, a Guatemala marcou primeiro, logo aos quatro minutos, num autogolo de Lisandro Martínez, mas, depois prevaleceu o 'rei' Messi, com dois tentos e uma assistência, e ainda a 'gentileza' de ceder um penálti a Lautaro.

O jogador do Inter Miami restabeleceu a igualdade aos 12 minutos, depois de uma oferta do guarda-redes contrário Nicholas Hagen, e, já perto do intervalo, aos 39, o avançado do Inter Milão selou a reviravolta, num penálti muito bem convertido.

Na segunda parte, Lautaro Martínez chegou ao 'bis' aos 66 minutos, assistido por Lionel Messi, que também chegou aos dois golos no encontro, aos 77, depois de uma assistência do benfiquista Di María, que começou no banco e entrou aos 62.

Messi, de 36 anos, passou a contar 108 golos e 55 assistências em 182 jogos ao serviço da Argentina, mostrando boa forma, a seis dia na estreia na Copa América, frente ao Canadá, em Atlanta.

O central Otamendi, 'capitão' do Benfica, esteve em campo os 90 minutos, tendo visto o amarelo, aos 21.

A Argentina, campeã mundial e sul-americana em título, integra o Grupo A da Copa América, que se realiza de 20 de junho a 14 de julho, juntamente com Chile, Peru e Canadá.

