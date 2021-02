Em Milão, foi a equipa da casa a adiantar-se no marcador, com um golo do argentino Lautaro Martínez, aos nove minutos, mas a Juventus conseguiu chegar ao empate aos 26 minutos, com Cristiano Ronaldo a concretizar uma grande penalidade.

Ainda na primeira parte, aos 35 minutos, o avançado português 'bisou' na partida e colocou a 'vecchia signora' em vantagem, com o marcador a não sofrer qualquer alteração na segunda parte.

A Juventus parte assim em vantagem para o jogo da segunda mão, que se vai disputar em Turim, no dia 09 de fevereiro.

