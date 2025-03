Griffin Colapinto perdeu a 13.ª bateria da ronda dos 32 com 13,30 pontos, em 20 possíveis, nas duas melhores ondas (6,80 e 6,50), com o 'rookie' Marco Mignot, que participa esta época pela primeira vez no circuito da elite mundial de surf, a fazer 14,43 pontos (8,00 e 6,43).

A saída precoce do campeão em título de Supertubos foi o grande destaque do quarto dia do evento em Peniche, que terminou mais cedo do que o inicialmente previsto pela organização, já que o vento desfavorável impediu que se realizassem os oitavos de final.

De resto, avançaram para a próxima fase todos os principais candidatos à vitória na etapa lusa, como os antigos campeões do mundo Ítalo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2024), brasileiros que já venceram em Peniche, em 2018 e 2019, e em 2015, respetivamente.

Também os australianos Jack Robinson e Ethan Ewing, finalistas vencidos na Praia de Supertubos em 2023 e 2024, respetivamente, seguiram em frente, tal como o sul-africano Jordy Smith, um dos mais experientes do Championship Tour (CT), que foi três vezes vice-campeão em Peniche (2010, 2014 e 2019).

O havaiano Barron Mamiya, vencedor da primeira etapa do ano no Havai (Estados Unidos), e segundo do ranking mundial, o italiano Leonardo Fioravanti (quarto do ranking), o indonésio Rio Waida (quinto), e o japonês Kanoa Igarashi (sexto) também se qualificaram para os 'oitavos', num dia em que se realizaram as 13 baterias que faltavam para completar os 16 avos de final da prova dos homens.

No quadro feminino a competição já está numa fase mais avançada, com a norte-americana Caroline Marks, campeã mundial em 2023 e campeã olímpica em 2024, vencedora da etapa lusa em 2019, a discutir a primeira meia-final com a australiana Molly Picklum, enquanto a canadiana Erin Brooks e a havaiana Gabriela Bryan vão disputar a segunda semifinal.

Face à aproximação da 'Tempestade Martinho', a WSL agendou a próxima chamada do Meo Rip Curl Pro Portugal, cujo período de espera se estende até 25 de março, para a manhã de sexta-feira, ou seja, não há competição na quarta-feira e na quinta-feira na Praia de Supertubos, em Peniche, Leiria.

