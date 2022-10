Fonseca, que se sagrou campeão mundial em 2019 em Tóquio e 2021 em Budapeste, tornando-se o primeiro português campeão mundial da modalidade, partia hoje como número um do mundo e grande favorito, mas não conseguirá repetir a proeza, depois de relegado para o quadro de discussão das medalhas de bronze.

Em Tashkent, o judoca encontrou na estreia o romeno Asley González, antigo vice-campeão olímpico, campeão mundial e campeão pan-americano, ainda na categoria de -90 kg, e venceu por waza-ari, já no golden score (6.29 minutos), no seguinte derrotou o sérvio Bojan Dosen, por ippon, e no terceiro combate cedeu frente a Kotsoiev, com quem tinha um histórico negativo (quatro derrotas e apenas uma vitória).

RPM // NFO

Lusa/Fim