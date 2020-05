O defesa João Ferreira, de 19 anos, que já se estreou pela equipa principal, considera fundamental "somar minutos na equipa B para crescer enquanto jogador" e reconhece que, por já ter trabalhado com o plantel A, está confortável nos treinos.

"Não estou ansioso. Tenho tranquilidade naquilo que faço e sei que, se continuar a trabalhar bem, o meu momento irá chegar", afirmou João Ferreira aos canais de comunicação do Benfica, acrescentando que ambiciona vencer uma Liga dos Campeões.

João Ferreira destaca a forma como a equipa principal tem recebido os jogadores mais novos no grupo de trabalho, deixando-os "à vontade e a sentirem-se em casa", e elogiou o trabalho do treinador Bruno Lage que "tem puxado" por eles.

"Aqui há outra dinâmica, maior velocidade e temos de nos adaptar mais rapidamente. Tenho vindo a melhorar nesse aspeto e com o tempo vou continuar", referiu o central brasileiro conhecido por Morato, de 18 anos, mas que em casa é Filipe.

O central esquerdino, que chegou à Luz proveniente do São Paulo, afirma estar em "evolução" e em "constante aprendizagem" no Benfica e recorda a chamada à equipa A e os conselhos de Jardel, que lhe passou e passa "muita confiança".

"No Benfica cresci fisicamente, taticamente, tecnicamente e psicologicamente. Estou aqui para aprender e quero melhorar todos esses aspetos dia a dia, e agora com a equipa A isso é ainda mais importante. É sempre bom", disse Morato, afirmado estar preparado para jogar.

O guarda-redes japonês Leo Kokubo, de 19 anos, também foi chamado pelo treinador Bruno Lage aos trabalhos do plantel principal do Benfica para a reta final da I Liga e o considera que está a viver um sonho.

"É muito bom estar na equipa A. Aprendo muito com os meus colegas de posição, Odysseas, Svilar e Zlobin", considerou Leo Kokubo, sem esconder o seu desejo de ser chamado a jogo.

Comparando o Japão com Portugal, Leo Kokubo reconheceu que é um mundo completamente diferente, como por exemplo na alimentação, mas está a gostar de estar em Lisboa, das pessoas e sente-se completamente feliz no clube, na cidade e no país.

O médio Paulo Bernardo, de 18 anos, tem como ídolo de infância o espanhol Andrés Iniesta, identifica-se com Rui Costa e assume-se como um clássico 10 e já ouviu muita gente dizer que faz lembrar alguns antigos detentores da camisola.

"As coisas têm de acontecer com naturalidade e, quando houver oportunidade, tenho de estar preparado. A equipa está confiante para o recomeço e queremos ganhar o campeonato. Sempre que visto a camisola do Benfica, sinto que é uma responsabilidade muito grande, mas que temos de ter", acrescentou.

Para além de João Ferreira, Morato, Leo Kokuba e Paulo Bernardo, o treinador Bruno Lage chamou ainda os também 'bês' Tiago Dantas, Gonçalo Ramos, Tiago Araújo e Rafael Brito ao trabalho do plantel principal.

A I Liga vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios na quarta-feira, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente (19:00), naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho.

Após 24 jornadas, o FC Porto, que também na quarta-feira defronta o Famalicão, pelas 21:15, lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.

Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.

