"A verdade é que o calendário está completamente louco. Ainda hoje recebemos, no Manchester City, a notícia de que entre os jogos com Arsenal e Watford só vamos ter um dia de descanso. Se não formos eliminados de nenhuma competição, jogamos de três em três dias por nove meses. A carga é completamente absurda", disse o jogador, na conferência de imprensa de antevisão à receção à Croácia, para a Liga das Nações.

A temporada em curso contará com uma novidade no final, num novo formato de um Mundial de clubes disputado por 32 equipas, entre as quais os ingleses do Manchester City, onde Bernardo Silva joga, e ainda Benfica e FC Porto, para além da remodelação existente nas três provas europeias, com o aumento de clubes e jogos na fase de liga.

"É verdade que os plantéis estão maiores, mas não vou dizer que é fácil. Se for uma ou duas épocas, tudo bem. Mas sete ou oito não tem sido fácil. Passo muito pouco tempo com a minha família e de férias. A carga de jogos é completamente absurda", reforçou.

Bernardo Silva, de 30 anos, lembrou, no entanto, que os jogadores de futebol estão "a cumprir um sonho" e, assim, aceita que as pessoas pensem que não se podem queixar.

O Portugal-Croácia, do Grupo A1 da Liga das Nações, está agendado para as 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do turco Umut Meler.

Três dias depois, a seleção nacional defronta a Escócia, no mesmo recinto, e também com início às 19:45. Portugal está inserido no Grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.

A equipa das 'quinas' conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

