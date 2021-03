Benfica 'vinga-se' do Boavista com 'bis' de Seferovic e iguala FC Porto na I Liga

Um 'bis' do suíço Seferovic deu hoje a vitória por 2-0 ao Benfica na receção ao Boavista, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol, com as 'águias' a igualarem a pontuação do FC Porto no campeonato.