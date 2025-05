Fruto das derrotas, ambas por 3-2, nos dois primeiros jogos deste embate decisivo, o Benfica estava 'proibido' de perder sob pena de ver o Sporting de Braga conquistar o primeiro título nacional feminino de voleibol do historial e no Pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa.

Sem poder contar com a oposto Kyra Holt, lesionada na coxa direita, o Benfica entrou de forma trémula, mas rapidamente assumiu as despesas do 'set' e quando conquistou os seis pontos de vantagem (19-13) ficou claro que o primeiro parcial ficaria por 'conta da casa' (25-18).

Entre o primeiro parcial e o segundo, o Benfica homenageou a equipa das 'Marias' -- das 17 jogadoras só uma não se chama Maria (Luísa Duarte) -, nove vezes campeãs consecutivas (entre 1966/67 e 1974/75). Depois delas, o Benfica não mais viria a ser campeão feminino de voleibol.

Dispostas a mudar o rumo dos acontecimentos, as bracarenses entraram melhor no segundo parcial, a partir do 5-4 assumiram a liderança do marcador e, com melhor bloco e melhor ataque, venceram por 25-19.

A imprevisibilidade era a nota dominante, aliás como em todo o play-off e, se no primeiro parcial Joana Garcês, com seis pontos, foi quem galvanizou o Benfica, no terceiro Isadora Ubavic, com sete pontos, guiou as 'águias' até ao triunfo 25-20.

O Benfica não desarmou e manteve o ímpeto no quarto e último jogo. Embora as comandadas de João Diogo Santos se tivessem sempre mantido na peugada, a verdade é que as jogadoras de Rui Moreira mostraram mais garra e melhor organização tendo selado o encontro com um expressivo 25-17, selado por Alice Clemente.

As duas equipas voltam a encontrar-se no domingo, às 17:00, em Braga, no quarto jogo do play-off de apuramento de campeão nacional feminino de voleibol.

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica -- Sporting de Braga, 3-1.

Parciais: 25-18 (27 minutos), 19-25 (27), 25-20 (32) e 25-17 (29).

Sob a arbitragem de Vitor Gonçalves e Sofia Costa as equipas alinharam:

- Benfica: Mariana Garcêz, Cansun Çetin, Alice Clemente, Isidora Ubavic, Angélica Malinverno e Tatiana Rizzo (líbero). Jogaram ainda: Joana Garcez e Marta Aleixo.

Treinador: Rui Moreira.

- Sporting de Braga: Dayana Hernandez, Thainalien Leyva, Margarida Maia, Ana Figueiras, Maria Lopes e Matilde Rodrigues (libero). Jogaram ainda: Viviane Araújo, Mariana Lopes, Catarina Lemos e Maria Coelho.

Treinador: João Diogo Santos.

Assistência: 1.120 espetadores.

CYP // JP

Lusa/Fim