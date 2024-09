Um golo de Pavlidis, aos 11 minutos, e outro de Kökçü, aos 31, permitiram aos 'encarnados' chegar ao intervalo já a vencer por 2-0 e com o encontro praticamente sentenciado, com Arthur Cabral, entrado para os minutos finais, a encerrar o marcador já em tempo de descontos, aos 90+1.

Com esta vitória, o Benfica isola-se no terceiro lugar, com 13 pontos, a cinco do campeão nacional Sporting e a dois do FC Porto, segundo classificado, enquanto os 'axadrezados' fecham a ronda no 15.º lugar, com cinco pontos.

