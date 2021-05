Pedrão colocou o Nacional em vantagem, aos oito minutos, e acabou por marcar o golo do empate, aos 78, ao desviar para a própria baliza um remate de Seferovic, com Gonçalo Ramos (81 e 86) a dar o triunfo aos 'encarnados'.

Com duas jornadas por disputar, o Benfica mantém-se no terceiro lugar, a quatro pontos do FC Porto, que ocupa a segunda e última vaga de acesso direto à Liga dos Campeões, enquanto o Nacional é 18.º e último, com 25 pontos, a seis pontos da zona de manutenção e a cinco da de 'play-off' de manutenção.

