No Estádio da Luz, os 'encarnados' marcaram por intermédio do turco Aktürkoglu, aos 07 e 54 minutos, e pelo grego Pavlidis, aos 23, enquanto Tomás Ribeiro, aos 43, e Rony Lopes, aos 63, anotaram os tentos dos algarvios.

O Benfica, que averbou o oitavo triunfo seguido na prova, passa a somar 65 pontos, os mesmos do Sporting, quando faltam disputar sete jornadas no campeonato, enquanto o Farense, que não vence há 12 partidas na I Liga, continua em 17.º, com 17, em zona de descida direta.

Na próxima jornada, o Benfica visita o rival FC Porto, terceiro com 56 pontos, no domingo, um dia antes de o Sporting receber o Sporting de Braga, que é quarto, com os mesmos pontos dos 'dragões'.

AJO // AJO

Lusa/Fim