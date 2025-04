Em Guimarães, o avançado grego Vangelis Pavlidis marcou por duas vezes, aos 21 e 84 minutos, chegando aos 17 tentos no campeonato, sete dos quais nas últimas quatro jornadas, sendo que, pelo meio, o lateral espanhol Álvaro Carreras também 'faturou', aos 77.

Com este triunfo, a formação comandada por Bruno Lage continua na segunda posição, com os mesmos 72 pontos do Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães, que vinha de 10 encontros sem perder e não era derrotado em casa há sete meses, desde setembro do ano passado, na altura com o FC Porto, precisamente pelo mesmo resultado, segue no quinto posto, com 48.

