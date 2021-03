Golos de Rafa (45+3) e de Seferovic (56), que 'assinou' o seu 14.º no campeonato e ficou a apenas um golo do sportinguista Pedro Gonçalves na lista dos melhores marcadores, construiram o resultado do encontro, perante um Sporting de Braga que cedo ficou reduzido a 10, depois da expulsão, por duplo amarelo, de Fransérgio, aos 39.

Com esta vitória, o Benfica subiu ao terceiro lugar, com 51 pontos, menos três do que o FC Porto, segundo, e 13 do que o Sporting, líder, enquanto os bracarenses baixaram ao quarto lugar, com 50.

