No estádio da Luz, os 'encarnados' fizeram a sua parte e triunfaram, com golos do ucraniano Roman Yaremchuk, aos 16 minutos, e do brasileiro Gilberto, aos 22. No outro jogo do grupo, os alemães do Bayern Munique venceram o FC Barcelona, por 3-0, o que permitiu à equipa portuguesa ultrapassar os catalães.

Com estes resultados, o Bayern Munique, que venceu todos os jogos, termina em primeiro, com 18 pontos, com o Benfica em segundo com oito, o FC Barcelona, que segue para a Liga Europa, em terceiro com sete, e os ucranianos do Dínamo Kiev em quarto com um.

Também hoje, no grupo G, os franceses do Lille, em primeiro, e os austríacos do Salzburgo, em segundo, garantiram o apuramento para os 'oitavos', existindo ainda uma vaga por atribuir no grupo F, ganho pelo Manchester United, pois o jogo entre a Atalanta e o Villarreal, equipas que estão a lutar pelo segundo posto, foi adiado devido à neve.

AJO // AJO

Lusa/Fim