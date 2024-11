Numa reedição do pódio das últimas três edições da competição absoluta masculina, os 'encarnados' somaram 19 pontos, contra 23 do Sporting, segundo classificado, e 40 do Sporting de Braga, selando o 26.º cetro sem atletas estrangeiros, ao contrário dos rivais.

"Tínhamos cinco ou seis atletas, que, à partida, iam disputar o título individual. Destaco a boa prestação dos nossos adversários, mas estamos num patamar ligeiramente acima e fomos cinco estrelas", avaliou Pedro Leite, coordenador técnico adjunto do Benfica, em declarações à agência Lusa.

No dia do seu 24.º aniversário, Miguel Moreira percorreu os 10 quilómetros em 28.30 minutos e bateu por cinco segundos o ugandês Hosea Kiplangat (Sporting), segundo da classificação geral, ultrapassando-o nos metros finais para suceder ao companheiro de equipa Etson Barros, vencedor em 2023 em absolutos e sub-23, que foi sétimo, a 42.

"O Miguel Moreira esteve muito bem desde o início, a assumir a corrida e a ajudar os colegas. A partir do momento em que ficou apenas com o seu adversário direto [pela frente], fez o que tem treinado. É surpreendente por ser a primeira vez [que é campeão absoluto de corta-mato longo], mas está num bom caminho para deixar surpreender as pessoas", analisou Pedro Leite.

Atrás de Miguel Moreira, que também é campeão de Portugal dos 5.000 metros, André Pereira (Benfica), terceiro da geral, a 26 segundos, e Rúben Amaral (Sporting), quarto, a 34, completaram o pódio luso da 101.ª edição da corrida masculina.

Entre as mulheres, o Sporting de Braga alcançou o 13.º cetro, e terceiro consecutivo, ao contabilizar 15 pontos, voltando a relegar o Sporting para a segunda posição, com 33, enquanto o Recreio de Águeda repetiu o terceiro posto de 2023, com 38.

"As coisas correram conforme planeámos. Pretendíamos o tricampeonato, apresentámo-nos com uma equipa bastante forte e elas foram competentes", resumiu à agência Lusa Ricardo Vale, diretor do Sporting de Braga.

Ao finalizar em 25.44 minutos a 58.ª edição da competição feminina de oito quilómetros, atrás da queniana Grace Nawowuna (Sporting), vencedora em 24.59 minutos, Mariana Machado reeditou os triunfos de 2021, 2022 e 2023, igualando o quarteto de troféus conquistados por Aurora Cunha, Conceição Ferreira, Manuela Simões e Jéssica Augusto.

"Era claramente favorita a vencer a competição dela e não falhou. Esteve ao seu nível e correu muito rápido. Agora, temos à porta o Europeu [em Antalya, na Turquia, em 08 de dezembro] e certamente que terá uma excelente prestação", salientou Ricardo Vale.

Mariana Machado, de 24 anos, foi ladeada no pódio nacional pelas colegas de equipa Laura Taborda e Vanessa Carvalho, que terminaram na terceira e quarta posições da geral, a 1.19 e 1.27 minutos da fundista olímpica, respetivamente.

Já a estafeta mista conheceu o quarto vencedor distinto em outras tantas edições e viu o Sporting de Braga a ser destronado pelo Benfica, que, com José Carlos Pinto, Mariana Vargem, Isaac Nader e Salomé Afonso, cronometrou 16.42 minutos, contra 17.06 do Sporting, segundo classificado, e 18.14 do Maia, terceiro.

Os dois primeiros da estafeta mista e dos setores masculino e feminino nos escalões absolutos e sub-20 qualificaram-se para a Taça dos Clubes Campeões Europeus, que se realizará em 2025, em Albufeira.

Inaugurados em 1911, os campeonatos nacionais de corta-mato longo decorreram pela quarta vez em Guimarães, após 1972, apenas na vertente feminina, 2005 e 2006.

As provas incidiram em diversos escalões e começaram no parque da Cidade Desportiva, terminando no tartan da Pista de Atletismo Gémeos Castro.

Classificações da 101.ª edição dos Nacionais de corta-mato longo:

- Seniores masculinos (10 km):

1. Miguel Moreira (Benfica), 28.30 minutos.

2. Hosea Kiplangat (Sporting), 28.35.

3. André Pereira (Benfica), 28.56.

4. Rúben Amaral (Sporting), 29.04.

5. João Pereira (Sporting de Braga), 29.06.

Clubes:

1. Benfica, 19 pontos.

2. Sporting, 23.

3. Sporting de Braga, 40.

Seniores femininos (8 km):

1. Mariana Machado (Sporting de Braga), 25.44 minutos.

2. Laura Taborda (Sporting de Braga), 27.03.

3. Vanessa Carvalho (Sporting de Braga), 27.11.

4. Neide Dias (Sporting), 27.21.

5. Solange Jesus (Sporting de Braga), 27.26.

Clubes:

1. Sporting de Braga, 15 pontos.

2. Sporting, 33.

3. Recreio de Águeda, 38.

RYTF // MO

Lusa/Fim