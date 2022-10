No Minho, os 'encarnados' vão tentar capitalizar a goleada de sexta-feira do FC Porto sobre o Sporting de Braga (4-1), equipas que passaram a 'partilhar' o segundo lugar, com 19 pontos, e fugir no comando da competição.

Além de reforçar a liderança, o Benfica vai tentar em Guimarães manter o arranque da época 100% vitorioso em todas as competições e somar o 14.º triunfo consecutivo.

Por seu lado, o Vitória de Guimarães segue no nono lugar, com 10 pontos, e vai entrar em campo, a partir das 20:30, com apenas um triunfo nas últimas cinco jornadas.

Antes, o Portimonense vai tentar isolar-se, provisoriamente, no quarto lugar, na deslocação ao campo do Vizela, 15.º, e Desportivo de Chaves (11.º) e Estoril (oitavo) medem forças em Trás os Montes.

A ronda arrancou na sexta-feira com o Sporting a bater o Gil Vicente por 3-1, em Alvalade.

Programa e resultados da oitava jornada:

- Sexta-feira, 30 set:

Sporting - Gil Vicente, 3-1

FC Porto - Sporting de Braga, 4-1

- Sábado, 01 out:

Vizela -- Portimonense, 15:30

Desportivo de Chaves - Estoril Praia, 18:00

Vitória de Guimarães -- Benfica, 20:30

- Domingo, 02 out:

Rio Ave - Santa Clara, 15:30

Paços de Ferreira -- Arouca, 18:00

Famalicão -- Boavista, 20:30

- Segunda-feira, 03 out:

Marítimo - Casa Pia, 20:15

LG // PFO

Lusa/Fim