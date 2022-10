Um triunfo deixa automaticamente os 'encarnados' com lugar garantido na próxima fase da 'Champions', embora um empate também possa servir, caso, no outro encontro do agrupamento, o Maccabi Haifa não consiga bater em França o Paris Saint-Germain.

O Benfica recebe a Juventus numa altura em que continua imbatível em todas as provas em 2022/23, depois de ter vencido o FC Porto (1-0) no Dragão na sexta-feira, para a I Liga portuguesa.

Do lado dos italianos, o argentino Di Maria, antigo jogador do Benfica, deverá falhar o regresso à Luz, por causa de problemas físicos.

O encontro está agendado para as 20:00.

LG // NFO

Lusa/Fim