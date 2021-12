Na 'Champions', 'águias' e 'leões' não têm muito por onde 'escolher' para os oitavos de final e é unânime que o Lille, campeão francês em título e no qual alinham os lusos José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, é o mais desejado por ambos.

Os outros possíveis adversários são de 'fugir', especialmente os ingleses do Liverpool, de Diogo Jota, e do Manchester City, de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, e, apenas para o Sporting, o campeão alemão Bayern Munique, pelo qual foi 'esmagado' (1-12) em 2008/09, na única presença nesta fase.

As outras opções são os ingleses do Manchester United, de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, os espanhóis do Real Madrid e os italianos da Juventus, sendo que o Benfica, nos 'oitavos' pela quinta vez (passou em 2005/06, 2011/12 e 2015/16 e caiu em 2016/17), ainda pode encontrar os holandeses do Ajax.

Na fase de grupos, o Sporting foi segundo do Grupo C, atrás do Ajax e à frente de Borussia Dortmund e Besiktas, enquanto o Benfica foi 'vice' do Grupo E, batido pelo Bayern Munique e superiorizando-se a FC Barcelona, que marcava presente nos 'oitavos' desde 2004/05 (17 épocas seguidas), e Dinamo Kiev.

Como não são cabeças de série, tal como Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Inter Milão, Chelsea, Villarreal e Salzburgo, os dois conjuntos portugueses jogam a primeira mão em casa, em 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro de 2022. Os encontros da segunda mão realizam-se em 08, 09, 15 e 16 de março.

Ao contrário de Benfica e Sporting, o FC Porto falhou o acesso aos 'oitavos', ao ser terceiro do Grupo B, atrás de Liverpool e Atlético de Madrid e à frente de AC Milan, e vai disputar o 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Sem o estatuto de cabeça de série, o 'onze' de Sérgio Conceição pode defrontar Nápoles e Lazio (Itália), Betis e Real Sociedad (Espanha), Rangers (Escócia), Olympiacos (Grécia) ou Dinamo Zagreb (Croácia).

Dos segundos classificados dos agrupamentos da Liga Europa, os 'dragões' só não podem defrontar o Sporting de Braga, que, no Grupo F, secundou o Estrela Vermelha e ficou à frente de Midtjylland e Ludogorets.

Os 'arsenalistas' são cabeças de série e vão encontrar uma equipa que 'desceu' da Liga dos Campeões: FC Barcelona e Sevilha (Espanha), Borussia Dortmund e Leipzig (Alemanha), Atalanta (Itália), Zenit (Rússia) ou Sheriff (Moldávia).

Os encontros do 'play-off' de acesso aos 'oitavos' realizam-se em 17 e 24 de fevereiro, com o FC Porto a começar no Dragão e o Sporting de Braga a fechar na 'pedreira'.

O sorteio da Liga dos Campeões tem início às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), enquanto o da Liga Europa começa às 13:00 (12:00), sendo que, uma hora de depois, realiza-se ainda o do play-off da Liga Conferência Europa, sem equipas portuguesas.

