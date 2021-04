"O Sport Lisboa e Benfica manifesta surpresa e repúdio pelo sucedido, apenas explicável pela ausência de planeamento e organização por parte do organismo que tutela a modalidade em Portugal", pode ler-se no comunicado das 'águias'.

Segundo a nota da direção do emblema lisboeta, o troféu só será aceite "na Casa do Benfica na ilha Terceira, em sinal de gratidão por todo o apoio recebido durante os últimos dias".

Na Praia da Vitória, os 'encarnados', vencedores da primeira fase, voltaram a impor-se por 3-0 ao Fonte do Bastardo, que superou os lisboetas na série dos primeiros, por 27-25, 25-19 e 26-24, depois dos triunfos nos dois primeiros jogos, em casa (28-26, 25-15 e 28-26), no dia 27 de março, e no primeiro jogo no terreno dos açorianos (25-19, 25-17 e 25-20).

Foi o nono título de campeão, o segundo consecutivo, revalidando o cetro de 2018/19, após a competição de 2019/20 não ter terminado devido à pandemia de covid-19.

