Benfica recebe 'sensação' Famalicão em jornada que fecha o ano da I Liga O campeão Benfica recebe hoje o Famalicão com a certeza de terminar o ano na liderança da I Liga de futebol, em jogo da 14.ª jornada (18:00), a última do campeonato em 2019. desporto Lusa desporto/benfica-recebe-sensacao-famalicao-em-jornada-_5df4a9e5ccaad8798e806f7f





Com o calendário até final do ano 'entregue' aos oitavos de final da Taça de Portugal, a meio da próxima semana, e à terceira jornada da Taça da Liga, entre 21 e 22 de dezembro, o campeonato 'oferece' até segunda-feira os últimos jogos do ano.

Hoje, as 'águias' encontram na Luz a equipa sensação desta época, promovida da II Liga e que até à sétima jornada foi líder do escalão principal, à frente de Benfica e FC Porto, com o qual perdeu o comando à oitava jornada (derrota fora por 3-0).

Os famalicenses tiveram resultados distintos frente a dois dos 'grandes', ambos fora: com o FC Porto perderam 3-0 (oitava jornada) e com o Sporting ganharam 2-1 (sexta jornada), em Alvalade. Frente ao Sporting de Braga, também fora, empataram 2-2, à 10.ª ronda.

Seja qual for o resultado de hoje, o Benfica continuará na frente, num momento em que lidera o campeonato com mais quatro pontos do que o FC Porto, que na segunda-feira encerrará a jornada com a receção ao Tondela (oitavo), às 20:15.

O Marítimo (15.º classificado), que não vence há seis jornadas, desde 28 de setembro, e que já viu sair Nuno Manta Santos e entrar José Gomes, recebe também hoje o Boavista (nono), a partir das 15:30.

Mais tarde, no último jogo do dia, o Vitória de Setúbal (11.º) e o Desportivo das Aves (18.º) defrontam-se a partir das 20:30. Duas equipas que tiveram 'chicotadas' e estrearam à 12.ª jornada Júlio Velásquez e Nuno Manta Santos, respetivamente.

Programa da 14.ª jornada:

- Sexta-feira, 13 dez:

Portimonense - Rio Ave, 1-1 (0-1 ao intervalo)

- Sábado, 14 dez:

Marítimo -- Boavista, 15:30

Benfica -- Famalicão, 18:00

Vitória de Setúbal - Desportivo das Aves, 20:30

- Domingo, 15 dez:

Moreirense -- Belenenses SAD, 15:00

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 17:30

Sporting de Braga - Paços de Ferreira, 20:00

- Segunda-feira, 16 dez:

Santa Clara -- Sporting, 18:00 locais (19:00, horas de Lisboa)

FC Porto -- Tondela, 20:15

