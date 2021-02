O guarda-redes belga, titular no domingo no jogo da equipa B, é o único ausente, mantendo-se os restantes jogadores, num dia em que a grande novidade é o regresso do treinador Jorge Jesus, recuperado da infeção pelo novo coronavírus.

Os 'encarnados' já tinham anunciado no domingo que o técnico voltará hoje a estar no banco, depois de ter falhado os jogos com o Belenenses SAD, na Taça de Portugal, e com o Sporting e Vitória de Guimarães, na I Liga.

Fora das opções para o jogo de hoje do campeonato, da 18.ª jornada, devido a lesão, estão André Almeida, Jardel, Rafa Silva e Luca Waldschmidt.

O Benfica, quarto classificado na I Liga, recebe o Famalicão, 17.º, a partir das 19:00, num jogo com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

As 'águias' não vencem há quatro jornadas no campeonato, após empates com FC Porto (1-1), Nacional (1-1) e Vitória de Guimarães (0-0), e derrota com o Sporting (1-0), e estão a 11 pontos dos 'leões', que lideram a Liga.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos.

- Defesas: Otamendi, Vertonghen, Nuno Tavares, Grimaldo, Gilberto e Morato.

- Médios: Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Taarabt, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Weigl e Pedrinho.

- Avançados: Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.

RPM // AMG

Lusa/Fim