Os 'encarnados' chegam pela primeira vez à 'final four' da segunda competição europeia de clubes, que sucedeu em 2020/21 à anteriormente designada de Taça EHF.

Nas meias-finais, os 'encarnados' vão encontrar os suíços do Kadetten Schaffhausen ou os polacos do Wisla Plock, os croatas do RK Nexe ou os dinamarqueses do Handbold, e os franceses do Nantes, de Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela, ou os alemães do Magbdeburgo, 'carrasco' do Sporting nos oitavos de final.

O FC Porto terminou em terceiro lugar na Taça EHF de 2018/19, já disputada no formato de 'final four', depois de o ABC ter chegado às meias-finais da prova em 1999/2000.

