Na quarta-feira, no Estádio da Luz, Rafa e Weigl construíram uma vantagem que parecia confortável, só que Gakpo reduziu para os holandeses e deixou tudo em aberto para o duelo da segunda mão, que se joga nos Países Baixos, onde são esperadas enormes dificuldades para os 'encarnados', tendo em conta o que se viu no primeiro jogo da eliminatória.

Um ano depois de terem falhado a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, algo que não acontecia desde 2009/10, as 'águias' procuram agora capitalizar a vitória -- tirada a 'ferros' - em Lisboa para voltar a figurar entre a 'elite' europeia, algo que o PSV apenas alcançou por três vezes na última década.

A formação comandada por Jorge Jesus tem um percurso imaculado neste arranque de temporada, com seis triunfos no mesmo número de jogos oficiais, o último dos quais diante do Gil Vicente (2-0), que lhe permitiu manter-se entre os líderes da I Liga, quando estão decorridas três jornadas.

Para a visita a Eindhoven, Jesus continuará privado do avançado Seferovic, lesionado, sendo também provável que o central belga Jan Vertonghen se mantenha fora das opções por problemas físicos, o que levará o técnico a manter a aposta em Morato no sistema de três centrais.

Esta será a quarta vez que o Benfica jogará no reduto do PSV e embora nunca tenha lá vencido, também nunca perdeu, registando três empates, um resultado que até servirá as pretensões do emblema lisboeta, face à vantagem de um golo trazida da capital portuguesa.

Na última ocasião em que visitaram aquela cidade holandesa, os 'encarnados' saíram de lá com uma igualdade 2-2 e com a qualificação para as meias-finais da Liga Europa 2010/11 assegurada, precisamente sob o comando de Jorge Jesus.

Benfica e PSV jogam na terça-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em Eindhoven.

No mesmo dia, disputam-se ainda os jogos Ludogorets-Malmo (0-2, na primeira mão) e Ferecvaros-Young Boys (2-3), enquanto na quarta-feira ficará fechado o quadro do 'play-off' com os encontros Brondby-Salzburgo (1-2), Dínamo de Zagreb-Sheriff (0-3) e Shakhtar Donetsk-Mónaco (1-0).

