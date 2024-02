David Neres (16 e 45+1 minutos), Otamendi (25), Tiago Gouveia (30), Rafa (45+4) e Marcos Leonardo (88) marcaram os golos dos 'encarnados', enquanto Essende (48) faturou para os minhotos e ainda viu Trubin defender-lhe um penálti (71).

A formação do alemão Roger Schmidt passou a somar 55 pontos, contra 52 do Sporting, que tem menos dois jogos, um deles o que cumpre na segunda-feira no reduto do Moreirense, enquanto o Vizela é o novo lanterna-vermelha, com 16.

PFO // PFO

Lusa/Fim