A primeira jornada da prova está já marcada pelo adiamento do jogo Sporting-Gil Vicente, devido a surtos de covid-19 nos dois plantéis.

Depois de a Liga ter conseguido retomar a competição na época passada sem que fosse necessário adiar qualquer jogo devido à pandemia covid-19, a situação parece mais complicada no arranque desta temporada, tendo o jogo de Alvalade, estava agendado para as 18:30 de sábado, sido adiado devido a vários casos de infetados nas duas equipas.

Para o jogo que marca o arranque da prova hoje, a equipa benfiquista, com o treinador Jorge Jesus de regresso ao clube, chega a Famalicão ainda a tentar curar as feridas da eliminação diante do PAOK na Liga dos Campeões (2-1).

Num plantel ainda com muitas incógnitas, a equipa tenta superar um adversário que na última época foi a grande sensação (sexto classificado), num percurso em que em casa tirou pontos a FC Porto e Sporting (com vitórias) e Braga e Benfica (empates).

Para esta época, as duas equipas tiveram mudanças: nos 'encarnados' com a entrada de vários reforços, enquanto o Famalicão ainda conta com Toni Martínez, que poderá estar a caminho do FC Porto, mas deixou de ter Fábio Martins, Diogo Gonçalves, Pedro Gonçalves e Nehuen Pérez, entre outros.

Depois do jogo de abertura, que terá início às 19:00, a I Liga prossegue com a receção do Vitória de Guimarães, também com treinador novo, o internacional Tiago Mendes, ao Belenenses SAD, de Petit.

Um jogo em que se poderá estrear pelos minhotos o internacional português Ricardo Quaresma, que assinou pelo Vitória e está de regresso à I Liga, cinco épocas após a última passagem pelo FC Porto.

Nesta jornada, os 'dragões' iniciam no sábado a defesa do título (21:00), num jogo em que recebem o Sporting de Braga, terceiro na última época, e que bateu a equipa portista por três vezes em 2019/20, duas no campeonato e uma na final da Taça da Liga.

Programa da primeira jornada:

- Sexta-feira, 18 set:

Famalicão - Benfica, 19:00

Vitória de Guimarães - Belenenses SAD, 21:15

- Sábado, 19 set:

Nacional - Boavista, 16:00

Sporting - Gil Vicente, adiado

FC Porto - Sporting de Braga, 21:00

- Domingo, 20 set:

Santa Clara - Marítimo, 15:00 locais (16:00 em Lisboa)

Moreirense - Farense, 18:30

Tondela - Rio Ave, 21:00

- Segunda-feira, 21 set:

Portimonense - Paços de Ferreira, 19:45

RPM // VR

Lusa/Fim