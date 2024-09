Após o empate em casa do Moreirense (1-1), o alemão Roger Schmidt foi despedido, com Bruno Lage a regressar aos 'encarnados', que levou ao título de campeão português em 2018/19, procurando recolocar-se a cinco pontos do Sporting, que venceu em Arouca (3-0), na abertura da ronda.

Atualmente na sétima posição, com sete pontos, o Benfica, que venceu as duas primeiras partidas no Estádio da Luz, recebe o Santa Clara, quarto, com nove, e que apenas perdeu pontos com o FC Porto esta temporada.

A partir das 20:30, as duas equipas defrontam-se pela nona vez para o campeonato na Luz, com o Benfica a vencer sete vezes e apenas a ser derrotado em 2019/20, quando Lage era treinador das 'águias'.

À mesma hora, o Famalicão, segundo classificado, com nove pontos, recebe o Gil Vicente, 10.º posicionado, com cinco, um dia antes de o FC Porto, terceiro, com a mesma pontuação, jogar em casa com o lanterna-vermelha Farense.

No primeiro jogo de hoje, o Casa Pia, 15.º classificado, recebe o Moreirense, oitavo, às 15:30, antes de, às 18:00, o Rio Ave (nono) visitar o AVS (12.º).

Programa da quinta jornada:

- Sexta-feira, 13 set:

Arouca -- Sporting, 0-3

- Sábado, 14 set:

Casa Pia -- Moreirense, 15:30

AVS - Rio Ave, 18:00

Famalicão - Gil Vicente, 20:30

Benfica - Santa Clara, 20:30

- Domingo, 15 set:

FC Porto -- Farense, 15:30

Estoril Praia -- Nacional, 18:00

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:30

- Segunda-feira, 16 set:

Estrela da Amadora -- Boavista, 20:15

