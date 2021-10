A formação 'encarnada' adiantou-se logo aos dois minutos, por intermédio do brasileiro Lucas Veríssimo, mas os 'canarinhos' restabeleceram a igualdade, aos 90, pelo francês Rosier, na sequência de dois pontapés de canto.

Com este resultado, o 'onze' de Jorge Jesus passou a somar 25 pontos, menos um do que o FC Porto, que tinha batido hoje na receção ao Boavista por 4-1, sendo que o Sporting, com 23, também pode ultrapassar as 'águias' se vencer em casa o Vitória.

