Em Braga, o Benfica entrou em campo a saber que tinha de fazer melhor do que os 'leões' para conquistar o campeonato, mas foi o Sporting de Braga a adiantar-se no marcador, com um golo de penálti de Zalazar, aos 24 minutos, com Pavlidis a empatar aos 63, num jogo em que a formação lisboeta atuou com mais um a partir dos 66, por expulsão de João Moutinho.

Com o triunfo do Sporting frente ao Vitória de Guimarães, o Benfica termina em segundo, com 80 pontos, a dois dos 'leões', enquanto os bracarenses são quartos, com 66.

