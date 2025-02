No Estádio da Luz, a equipa de Bruno Lage, que na primeira mão do play-off venceu no Mónaco por 1-0, adiantou-se no marcador com um golo do turco Kerem Aktürkoglu, aos 22 minutos, mas os monegascos deram a volta ao resultado com tentos de Minamino, aos 32, e Ben Seghir, aos 51.

O Benfica respondeu com um golo do grego Pavlidis, de penálti, aos 76 minutos, mas o Mónaco voltou a igualar a eliminatória com um tento de Ilenikhena, aos 81, antes do turco Orkun Kökçü, aos 84, marcar o golo que valeu o empate na partida e o apuramento para a fase seguinte, com um 4-3 na eliminatória.

Nos oitavos de final, que vão ter o sorteio na sexta-feira, o Benfica já sabe que vai defrontar os ingleses do Liverpool ou os espanhóis do FC Barcelona.

