É este o cenário em que os dois clubes portugueses apenas dependem de si próprios para estarem na fase a eliminar da segunda competição da UEFA, no dia em que disputam a quinta ronda, ficando a faltar mais um jogo.

O Benfica, segundo classificado no grupo D, recebe o Lech Poznan, de Pedro Tiba, a partir das 20:00, e o Sporting de Braga visita a partir das 17:55 (horas de Lisboa) o AEK Atenas, de Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira, do grupo G.

Um empate pode também servir ambos, caso os terceiros classificados dos seus grupos não ganhem aos líderes, o Standard Liège ao Rangers, na Escócia (grupo D), e o Zorya Luhansk ao já apurado Leicester, na Ucrânia (grupo G).

A quinta jornada tem em ação também hoje a já apurada Roma, do treinador português Paulo Fonseca, que recebe os suíços do Young Boys (20:00), e o Tottenham, de José Mourinho, a um ponto (um empate) do apuramento na visita aos austríacos do LASK (17:55).

