No Estádio da Luz, o Liverpool adiantou-se com um golo do defesa francês Konaté, aos 17 minutos, e ampliou a vantagem pelo senegalês Sadio Mané, aos 34, com o Benfica a reduzir pelo uruguaio Darwin Núñez, aos 49, antes de o colombiano ex-FC Porto Luis Díaz, aos 87, fazer o terceiro dos 'reds'.

O encontro da segunda mão dos quartos de final disputa-se em 13 de abril, em Inglaterra.

