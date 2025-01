Manu Silva, de 23 anos, passou pela formação do União de Lamas e do Feirense, tendo se estreado pela equipa principal dos 'fogaceiros' em 2021, então na II Liga. Após cimentar a sua posição no emblema de Santa Maria da Feira, foi contratado pelo Vitória de Guimarães em 2023, para atuar na equipa B.

Seria nesse mesmo ano que viria a realizar o primeiro encontro pelo conjunto principal do Vitória na I Liga, mas como central, posição em que jogou na formação, antes de se assumir no meio-campo vimaranense, fechando a temporada 2023/24 com 29 jogos (24 como titular) e dois golos.

Esta época, levava 28 partidas (14 de início) e quatro tentos, divididos por campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Conferência, sendo que na prova europeia foi titular em cinco dos seis jogos da fase de liga, em que os minhotos ficaram na segunda posição e garantiram passagem direta aos oitavos de final.

O possante médio (1,89 metros) é o primeiro reforço assegurado neste mercado de inverno pelo Benfica, segundo classificado da I Liga.

