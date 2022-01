O guarda-redes Vlachodimos, o defesa Vertonghen, os médios Pizzi e Meité e o avançado Yaremchuk regressaram às opções do treinador Nélson Veríssimo para o encontro da 18.ª jornada da I Liga, tal como o lateral André Almeida, que esteve suspenso na partida anterior, ante o Paços de Ferreira (vitória por 2-0).

Em sentido contrário, o extremo Everton será o grande ausente do embate de hoje, com início às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, saído da lista de 20 convocados, publicada no sítio oficial do Benfica na Internet, tal como Svilar, Ferro, Gil Dias, Gedson Fernandes e Taarabt.

O Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 40 pontos, recebe hoje o Moreirense, 15.º, com 15 pontos, na 18.ª jornada da prova, primeira da segunda volta, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.

Lista de 20 convocados do Benfica:

- Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos.

- Defesas: Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Morato, Grimaldo, Gilberto e Valentino.

- Médios: Weigl, Diogo Gonçalves, Pizzi, Meite, Rafa, João Mário e Paulo Bernardo.

- Avançados: Darwin, Seferovic, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.

