Para o jogo de hoje em Guimarães, com início marcado para as 19:30, Jorge Jesus manteve todos os jogadores convocados para o último jogo na I Liga, com o Vizela (1-0), optando apenas por dar 'descanso' ao guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos.

Rodrigo Pinho, que deverá falhar toda a época, Seferovic, Gedson Fernandes, Valentino Lázaro, Gil Dias e André Almeida recuperam de lesões e continuam indisponíveis para o treinador dos 'encarnados'.

O jogo de hoje em Guimarães é o segundo e último dos minhotos no grupo A da Taça da Liga, no qual já têm um triunfo, enquanto o Benfica faz a sua estreia e está proibido de perder, sob pena de ficar desde já fora da 'final four'.

Do grupo A faz também parte o Sporting da Covilhã, que na primeira jornada, em que o Benfica esteve isento, perdeu em casa com o Vitória de Guimarães (2-0), e na terceira e última visita as 'águias' no Estádio da Luz.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Helton Leite.

- Defesas: Vertonghen, Grimaldo, Otamendi, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Gilberto, Ferro e Morato.

- Médios: Pizzi, Rafa, Weigl, Taarabt, João Mário, Meïte, Everton e Nemanja;

- Avançados: Yaremchuk, Darwin e Gonçalo Ramos.

