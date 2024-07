Depois de alinhar no Watford, de Inglaterra (segunda metade de 2022/2023), e no Famalicão (2023/2024), o jogador, de 22 anos, prepara-se para o terceiro empréstimo consecutivo, sendo que na temporada passada alinhou em 21 partidas pelos famalicenses (oito como titular), sem qualquer golo apontado.

Natural do Funchal, Henrique Araújo iniciou o seu percurso de formação entre o Andorinha e o Marítimo, antes de se juntar ao Benfica, onde se estabeleceu com uma das grandes promessas dos 'encarnados'.

Ao longo da sua jornada pelas 'águias', em que conseguiu chegar à equipa principal, que representou num total de 20 ocasiões, com cinco golos, destacam-se a participação no título nacional em 2022/2023 e a conquista da Youth League, pelos juniores, em 2022.

O ponta de lança, que foi eleito 'Jogador Revelação' da II Liga pelo Benfica B, em 2021/2022, é também internacional sub-21 português, tendo estado presente no Campeonato da Europa do escalão, em 2023.

O recém-chegado treinador Gonzalo García conta com o seu oitavo reforço no atual defeso, após as chegadas de Chico Lamba (ex-Sporting), Nico Mantl (ex-Salzburgo), Pablo Gozálbez (ex-Valência), Tiago Esgaio (ex-Sporting de Braga), Alex Pinto (ex-Gil Vicente), Jose Fontán (ex-Celta de Vigo) e Taichi Fukui, por empréstimo do Bayern Munique.

