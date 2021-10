Benfica bate Trofense no prolongamento e segue em frente na Taça de Portugal

O Benfica, da I Liga, venceu hoje o Trofense, da II Liga, por 2-1, no prolongamento, depois do 1-1 no tempo regulamentar, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, e segue em frente na competição.