Em Gotemburgo, Catarina Amado deu a vitória às 'encarnadas' em tempo de descontos, aos 90+1 minutos, depois de Elin Rubensson anular aos 74, de grande penalidade, o tento inicial das portuguesas, apontado pela canadiana Cloé Lacasse, aos três.

Com este resultado, o Benfica ascende ao terceiro lugar do agrupamento, com quatro pontos, contra três das suecas e os mesmos quatro das alemãs do Bayern Munique, que recebem ainda hoje as francesas do Lyon, líderes 100% vitoriosas.

