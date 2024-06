Depois da derrota no Porto por 5-3, após prolongamento, Carlos Nicolía, aos 10, 16 e 33 minutos, os dois últimos de penálti, Gonçalo Pinto, aos 40, e Zé Miranda, aos 44, marcaram para os 'encarnados', enquanto Carlo Di Benedetto, aos quatro, e Telmo Pinto, aos 38, faturaram para os 'dragões'.

A final, entre dois conjuntos que procuram o 25.º título, prossegue no domingo, pelas 15:00, no Dragão Arena, palco do terceiro jogo, sendo já certo que regressará também à Luz, palco do quarto encontro, em 26 de junho. Se necessário, o quinto embate será em 30 de junho, no Porto.

PFO // PFO

Lusa/Fim